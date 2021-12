Mudou e largou o cachorro abandonado na residência

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi acionada para atender uma ocorrência de maus-tratos, na Rua das Rosas, Cidade Jardim, em Americana, nesta sexta-feira.

Segundos vizinhos da residência, o responsável pelo animal se mudou na última terça-feira e deixou o animal no local, sozinho. Ao chegar na residência, a equipe se deparou com muitas fezes secas. Ainda de acordo com os agentes, não havia comida e nem água para o animal.

Diante dos fatos, o animal foi recolhido pela Zoonoses e um boletim de ocorrência foi elaborado. O responsável pelo animal ainda não foi localizado.