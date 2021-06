Mudinha de maconha também roda no tráfico no Orquídeas

Uma mudinha de maconha não resistiu e também foi levada em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este domingo. A ação da equipe tática Lacerda, Villalon e Campos foi por volta das 17h no jardim das Orquídeas. A equipe fazia patrulhamento no Orquídeas quando foram informados pelo condutor de um veículo que um homem trajando camiseta escura, shorts jeans e chinelo estaria vendendo drogas na frente de uma casa.

“Diante da informação nos deslocamos até o local onde R.C.B., 42, foi abordado, submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado”, descreveram os GM. Mas em entrevista ele disse estar na frente da casa de seu cunhado cuidando do local, questionado se haveria entorpecente no imóvel o mesmo nos levou até o corredor lateral onde foi localizado um vaso contendo 7 plantas de maconha.

Questionado se em sua residência haveria mais entorpecentes o mesmo informou que seria a casa ao lado e nos levou até o quarto onde foi encontrado sobre a cômoda:

-38 porções de maconha

-06 eppendorfs de cocaina

-R$82.65

Solicitado apoio da equipe de canil onde compareceram os GCMs Edmar e Gesiel, feitas buscas com a cadela de detecção Tandera localizou dentro do primeiro imóvel averiguado 1 pote contendo buchas de maconha extraídas do pé em processo de secagem e dentro de um caderno de anotações 5 folhas da mesma planta; indivíduo algemado conforme D8858/16 conduzido até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em flagrante de R. Conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo a disposição da justiça.