Você já comeu mucapata? Venha conhecer!

E ai, você conseguiu assistir o primeiro encontro do Festival Prato Firmeza?

O papo rolou com a chef Suellen Maristela , do restaurante Matulas da Nega e com a entregadora Terezinha Baptista , a mediação foi de Gabriella Mesquita, analista de distribuição da Énois. As três conversaram sobre a importância da cozinha para a comunidade negra, e da entrega como ponto fundamental da relação entre restaurante e clientes.

E eu aposto que você nunca comeu o prato mucapata com quiabo e chip de banana, de Moçambique! Vem conferir a receita com o chef Gerônimo Vinicius.