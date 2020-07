MRV tem vagas de emprego para pessoas com deficiência

A MRV está com 40 vagas em Campinas e região, para pessoas com deficiência ou que tenha sejam reabilitados pelo INSS. Com um grande número de obras acontecendo na região, as cidades de Campinas, Limeira, Piracicaba, Itu, Araras, Sorocaba, necessitam de força extra para compor o quadro de funcionários. São oportunidades para funções como: Pintor, eletricista, encanador, pedreiro, carpinteiro, montador de forma, armador e auxiliar de limpeza. “Estamos muito felizes em poder abrir estas oportunidades para essas duas categorias de profissionais. Vale ressaltar que as vagas não exigem que a pessoa tenha experiência, ou nível de escolaridade e, oferecem benefícios como vale alimentação e transporte “, conta Fábio de Paula – Gestor Executivo de Produção da MRV.

Para se candidatar, basta enviar currículo e laudo para o email: [email protected] , até o dia 15 de julho de 2020.