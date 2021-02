MRV tem 714 vagas de emprego em Santa Bárbara, Limeira e Paulínia

Plataforma de soluções habitacionais e maior construtora da América Latina, a MRV está com 714 vagas de oportunidades de trabalho, sendo 141 para Paulínia, 336 para Santa Bárbara e 236 para Limeira.

As oportunidades para Paulínia são direcionadas às obras do Empreendimento Parque Ponte Romana que se localiza na Avenida dos Estados, 800 em Paulínia. São 25 oportunidades para Pedreiros, 25 para Carpinteiros, 10 Eletricistas, 10 Encanadores, 15 Serventes, 50 Montadores de Forma, 5 Encarregados e 2 Encarregados de Elétricas/Hidráulica. Os currículos podem ser entregues no local da obra.

Já em Santa Bárbara d’Oeste temos oportunidades para o Empreendimento Residencial Ambrósio, na Estrada do Barreirinho, 1391, Jd Santa Alice e são no total 213 oportunidades sendo: 35 Pedreiros, 22 Carpinteiros, 12 Eletricistas, 20 Encanadores, 18 Serventes, 10 Montadores de Forma, 12 Gesseiros, 75 Pintores, 3 Encarregados, 1 Encarregados de Elétricas/Hidráulica, 1 Mestre de Obra e 4 Estagiários de Engenharia. Já na mesma cidade as obras do Empreendimento Residencial Amplitude, que se localiza na rua Reinaldo Sachetto, 100 – Jd Alphacenter são ao todo 123 vagas para 45 Pedreiros, 16 Carpinteiros, 19 Eletricistas, 9 Encanadores, 22 Serventes, 9 Encarregados, 1 Mestre de Obra e 2 Estagiários de Engenharia.

Em Limeira, são 236 oportunidades para o Empreendimento Residencial dos Lírios, na Av. Pedro Perissotto, 2611, Fazenda Duas Barras, para 25 Pedreiros, 12 Carpinteiros, 23 Eletricistas, 28 Encanadores, 18 Serventes, 29 Montadores de Forma, 9 Gesseiros, 82 Pintores, 6 Encarregados, 1 Encarregados de Elétricas/Hidráulica e 3 Estagiários de Engenharia.

Os currículos podem ser entregues nos endereços das obras.