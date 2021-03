MRV abre inscrições do Programa de Estágio

A MRV, plataforma de soluções habitacionais, acaba de abrir inscrições para o seu programa de estágio para estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Economia, que, preferencialmente, concluam a graduação em dezembro de 2021, e que visem aprendizado, desenvolvimento e plano de carreira.

Com vagas em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Maranhão, as oportunidades são para atuar nas áreas de Prospecção, Legalização e Incorporação da empresa. Por conta da pandemia, todo o processo seletivo será online e as inscrições deverão ser realizadas no hotsite do programa até o dia 01 de abril de 2021. As etapas do processo estão divididas em Análise de Perfil, Vídeo, Dinâmicas em Grupo, Entrevista com a MRV e Contratação.

Além dos benefícios tradicionais e da oportunidade de trabalhar e desenvolver sua carreira em um ambiente inovador, os futuros estagiários poderão contar com o Ser MRV, iniciativa que tem como foco o cuidado e atenção com todo o time. Pensando no bem-estar e na saúde dos colaboradores, eles terão acesso ao Gympass, consultas online com psicólogo, encontros com a alta liderança e acesso aos conteúdos criados pelos outros colaboradores.

“No Programa de Estágios da MRV, o estudante terá a oportunidade de acompanhar grandes projetos, colocando em prática todo o aprendizado adquirido em sala de aula. Aqui, ele poderá trazer e desenvolver novas formas de pensar, compartilhando conhecimentos e superando desafios do dia a dia”, afirma Marcos Horta, Diretor de Desenvolvimento Humano. “Além disso, o programa ajudará no desenvolvimento de habilidades que serão fundamentais para consolidar a base da carreira do profissional, construindo um futuro de sucesso”, explica Marcos.