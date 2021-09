Conheça movimento de moda responsável no Brasil

A Santista Jeanswear adere ao ModaComVerso cujo lançamento oficial em todo o País aconteceu no último dia 16 de setembro. O Movimento tem por objetivo estimular uma moda socialmente responsável buscando impulsionar as boas práticas trabalhistas em todos os elos da cadeia do setor e conscientizar o consumidor sobre o seu papel – a união de grandes empresas do varejo e da indústria têxtil e de confecção em torno da causa faz do Movimento uma iniciativa inédita no universo da moda brasileira. O ModaComVerso visa dar visibilidade para quem, de fato, está fazendo a diferença na cadeia da moda e atuando responsavelmente no setor.

“Estamos comprometidos juntamente com os grandes varejistas do setor por uma moda socialmente responsável. Sempre estivemos comprometidos com as trabalhistas e queremos colaborar com o movimento que busca melhorar as condições da cadeia da moda, apoiando a disseminação de boas práticas”, explica Newton Coelho, Diretor de Negócios da Santista Jeanswear

O ModaComVerso é uma iniciativa para o universo da moda e no setor privado brasileiro ao unir grandes varejistas concorrentes em torno de uma causa em comum.

Se você for um entusiasta da moda socialmente responsável, essa é uma ótima oportunidade para colaborar com um movimento que busca melhorar as condições da cadeia da moda, apoiando a disseminação de boas práticas e o combate ao trabalho análogo ao escravo, infantil e uso de estrangeiro irregular.

O Movimento ModaComVerso é um esforço setorial, liderado pela ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil) – entidade que representa o varejo de moda nacional desde 1999, e desenvolveu em 2010 um Programa de auditoria abrangente com o intuito de monitorar os diversos elos da cadeia de fornecimento, reconhecer as boas práticas, alertar sobre os problemas e focar nas soluções – a ação é um marco no monitoramento da cadeia produtiva na moda brasileira em prol do desenvolvimento da responsabilidade social no setor.

O Movimento chancela o Programa ABVTEX e pretende dar luz aos esforços já empreendidos pelos varejistas signatários. Empresas como Arezzo & CO, C&A, Calvin Klein, Carrefour, Dafiti Group, Extra, Loungerie, Marisa, Pernambucanas, Renner, Reserva, Restoque e Riachuelo, aderiram ao Movimento e, desde a data do lançamento, estão “vestidas” com a logomarca do ModaComVerso em suas comunicações.

“O Movimento é uma iniciativa de responsabilidade social compartilhada, em que nós, como associação setorial, impulsionamos o desenvolvimento responsável da cadeia de valor e a aplicação das regras de compliance junto aos varejistas e seus fornecedores nacionais e subcontratados, os monitorando com o propósito de ter uma cadeia totalmente comprometida com as boas práticas socioambientais e cumprimento da legislação”, afirma Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX. “Buscamos também conscientizar o consumidor sobre seu papel na promoção de uma moda socialmente responsável”, completa o executivo.

De 2010 a 2020, foram realizadas 42.930 auditorias sendo 3.526 empresas aprovadas, em 615 municípios de 19 estados brasileiros, beneficiando a mais de 352 mil trabalhadores diretos na produção, com seus direitos garantidos e atuando em condições de saúde e segurança adequadas.

O ModaComVerso pretende engajar mais empresas e desenvolver maior diálogo com a cadeia de fornecimento assim como com toda a sociedade. Empresas varejistas interessadas em participar devem ser associadas à ABVTEX e participar do Programa ABVTEX. Também devem garantir que 100% de seus fornecedores nacionais sejam aprovados pelo Programa da entidade.

Sobre a Santista Jeanswear

A Santista Jeanswear é marca de origem brasileira criada em 1929, é uma das principais produtoras do autêntico denim no país e tecidos para roupas profissionais. Com um posicionamento que se estende do mercado nacional ao internacional, apoiando seus clientes com equipes especializadas de consultoria de produto, moda e lavanderia. Reconhecida por 23 anos como a marca TOP OF MIND de uniformes no Brasil.

A Santista Jeanswear traz em seu DNA inovação, sustentabilidade e tradição em coleções atualizadas com as tendências globais e produtos tradicionais e tecnológicos para uniformização.