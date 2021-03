Movimento do Comércio recua 2,5% em janeiro

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, recuou 2,5% em janeiro na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados apurados pela Boa Vista, empresa que aplica inteligência analítica na transformação de informações para a tomada de decisões em concessão de crédito e negócios em geral. Na avaliação acumulada em 12 meses, o indicador apresenta retração de 5,3%. No mesmo sentido, na comparação com janeiro do ano passado houve queda de 8,3%.

Apesar de perceber um aumento da participação das vendas online sobre o varejo total ao longo dos últimos meses, esse movimento não foi capaz de evitar a fragilização do comércio provocada pela crise do novo coronavírus. Embora o comércio eletrônico tenha ganhado destaque em 2020, seu resultado ainda representa aproximadamente 10% das vendas no varejo, o que contribuiu para desacelerar a queda na análise de longo prazo, mas sem efeitos extraordinários para o setor como um todo.

Em janeiro o indicador apresentou a terceira queda mensal consecutiva, sem uma tendência clara de recuperação como resultado do impacto e da inércia causados pela pandemia sobre a atividade econômica. Assim, espera-se que a trajetória atual observada na curva de longo prazo seja revertida à medida que avança o processo de imunização da população e, consequentemente, a atividade econômica passa a ter novo fôlego para deixar os tempos de crise para trás.

Abaixo a tabela contemplando os valores mencionados.

Metodologia

O indicador Movimento do Comércio é elaborado a partir da quantidade de consultas à base de dados da Boa Vista, por empresas do setor varejista. As séries têm como ano base a média de 2011 = 100, e passam por ajuste sazonal para avaliação da variação mensal. A partir de janeiro de 2014, houve atualização dos fatores sazonais e reelaboração das séries dessazonalizadas, utilizando o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau.

A série histórica do indicador está disponível em:

www.boavistaservicos.com.br/economia/movimento-do-comercio/