Movimento do Comércio avança 1,9% em junho

O Indicador de Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo Brasil, avançou 1,9% em junho na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados apurados pela Boa Vista. Na variação acumulada em 12 meses, a queda desacelerou para -1,0% após o indicador apontar elevação de 9,2% na comparação interanual. Vale ressaltar, ainda, que no mês de junho do ano passado, os efeitos mais severos do início da pandemia já estavam, praticamente, dissipados, tanto que a Pesquisa Mensal do Comércio havia registrado leve alta, de 0,6%, em relação a junho de 2019.

No mês, o resultado veio alinhado às expectativas e ao aumento da confiança. No ano, o indicador acelerou o resultado de alta para 1,9%, reflexo de uma melhoria contínua no ritmo de recuperação do indicador, que pode se estender por mais alguns meses.

Como era esperado, a variação na comparação interanual, apesar de forte, foi numa magnitude menor em comparação aos meses de abril e maio, no entanto, deixando o efeito base para trás, o que deve impulsionar o varejo nos próximos meses são algumas demandas que ficaram mais reprimidas ao longo dos últimos meses. Esse impulso, porém, pode ser mais passageiro, dado que, o cenário ao consumidor ainda não é um dos melhores, mesmo que este esteja mais confiante.

O cronograma de vacinação contou com duas antecipações nas últimas semanas, algo que, certamente, animou um pouco mais o mercado, contudo, diante de um nível médio de preços mais alto, bem como, da expectativa de elevação ainda maior nas taxas de juros, chegou a hora do mercado de trabalho dar sinais de recuperação, possibilitando ao varejo continuar em ritmo acelerado ou, ao menos, não perder o embalo.

A tabela abaixo contempla os valores mencionados.

Metodologia

O indicador Movimento do Comércio é elaborado a partir da quantidade de consultas à base de dados da Boa Vista, por empresas do setor varejista. As séries têm como ano base a média de 2011 = 100, e passam por ajuste sazonal para avaliação da variação mensal. A partir de janeiro de 2014, houve atualização dos fatores sazonais e reelaboração das séries dessazonalizadas, utilizando o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau.

A série histórica do indicador está disponível em:

www.boavistaservicos.com.br/economia/movimento-do-comercio/

