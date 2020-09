Movimento Democracia Sempre chega a Santa Bárbara

Na próxima segunda-feira (21), o Movimento Democracia Sempre chega a Subseção de Santa Bárbara d´Oeste da OAB SP, com transmissão online pela WebTV OAB SP, às 16h. O presidente da Ordem Paulista, Caio Augusto Silva dos Santos, juntamente do presidente da subseção de Santa Bárbara d´Oeste, Rafael Berlato de Camargo e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP SP), Luís Ricardo Davanzo, receberão representantes regionais do poder executivo, legislativo, judiciário e da sociedade para discutirem a importância da democracia.

O Movimento Democracia Sempre, criado em junho deste ano, surgiu com o objetivo de ser um grande observatório, um escudo aos retrocessos civilizatórios e um núcleo de defesa contra todas as ameaças antidemocráticas, por meio do qual serão reiteradamente reafirmados o dever e a responsabilidade de defesa das mensagens #DemocraciaSempre e #AutoritarismoNão.

Acompanhe o evento acessando os links a seguir, de acordo com o horário e cidade de interesse:

https://www.youtube.com/watch?v=8iKtrr0Wiz8&feature=youtu.be