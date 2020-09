Movimento de shoppings cresce 20% na retomada

Após 10 dias completos da ampliação do horário de atendimento dos shoppings centers na grande São Paulo, levantamento da ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), aponta que o fluxo de clientes cresceu 20%. Atualmente os empreendimentos trabalham com atendimento de oito horas diárias. O horário é de livre escolha dos centros de compra, mas geralmente o funcionamento é das 12h às 20h. Serviços de entretenimento como cinemas, teatro e playground seguem fechados.

“Esse tempo de fechamento levou mais de 120 mil empregos e cerca de R$ 70 bilhões em prejuízos para o setor. Essa recuperação tem sido mais rápida do que esperávamos, mas sabemos que não será um ano positivo.”, diz Nabil Sahyoun, presidente da ALSHOP.

Agora a ALSHOP e outras entidades do comércio esperam uma reabertura mais ampla no horário de funcionamento normal, especialmente em São Paulo, onde os dados de contágio e uso de UTI’s apontam números bastante confortaveis. “Implantamos 20 protocolos rígidos que são seguidos à risca nos shoppings e não tivemos nenhum problema. Defendemos o trabalho durante as 12 horas previstas e, mesmo com distanciamento social, a retomada dos serviços de entretenimento que são parte importante dos shoppings.”, completa Sahyoun.

Promoções e descontos

Como forma de incentivar o consumo na retomada consciente do comércio a ALSHOP é uma das apoiadoras da Semana do Brasil, que será realizada de 03 a 13 de setembro. Os lojistas preparam ações de desconto que podem ajudar o comércio nesta fase de recuperação.

Outra medida de incentivo ao comércio é a criação do Instituto Unidos Pelo Brasil, que lançou uma ampla campanha de mídia para a retomada das atividades econômicas de forma consciente. O Unidos Pelo Brasil já conta com apoio de 60 grandes empresários e 30 entidades multissetoriais, entre elas a ALSHOP.