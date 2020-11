Mousse Fit de Abacate com Chia elaborado com Achocolatado Magro a sobremesa é leve e pode ser consumida por adultos e crianças A Mousse de Abacate pode ser uma ótima pedida para quem busca uma sobremesa saudável já que é comum que a fruta seja usada no lugar de outros itens para uma textura cremosa e ao mesmo tempo saborosa. Nesta receita, a nutricionista da Magro utilizou ingredientes importantes e fáceis de serem encontrados como Achocolatado Magro, Açúcar Magro Fit e a Chia, uma poderosa semente muito utilizada para proporcionar saciedade com alto valor nutritivo. Vamos acompanhar? MOUSSE FIT DE ABACATE COM CHIA INGREDIENTES 2 abacates pequenos bem maduros (560g) 2 colheres (sopa) de mel (34g) 3 colheres (sopa) de Achocolatado Magro (30g) 1 colher (sopa) de óleo de coco (15g) 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml) 5 colheres (sopa) de chia (40g) 1 colher (sopa) de Açúcar Magro Fit (12g) MODO DE PREPARO Coloque no liquidificador todos os ingredientes e bata até que forme uma pasta bem homogênea. Coloque em taças e leve para gelar por no mínimo 30 minutos. Enfeite com amêndoas fatiadas. Rendimento: 13 porções 50g Dificuldade: fácil Preparo: 40 minutos SOBRE A MAGRO Acreditamos que menos é mais, assim, compartilhamos o propósito de incentivar pequenas mudanças de hábito, reduzindo o que faz mal na alimentação sem retirar o prazer, mantendo o compromisso de mostrar aos nossos consumidores como cultivar o bem-estar sem culpa. A marca Magro tem uma vasta linha de produtos incluindo chás, achocolatados, refrescos, gelatinas, e está presente nas principais redes varejistas e atacadistas de todo País.