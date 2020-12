(ANSA) – O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi diagnosticado neste domingo (27) com o coronavírus Sars-CoV-2 e ficará em isolamento no Palácio do Jaburu.

A assessoria de Mourão não forneceu mais detalhes sobre o estado de saúde do general ou se ele teve sintomas da doença.

Em novembro, Mourão cancelou uma viagem para Criciúma, em Santa Catarina, por medo dos efeitos da pandemia na cidade.