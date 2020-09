Motos batem na SP na virada da madrugada

Duas motos bateram na SP-304 em Americana na virada da madrugada de sexta para sábado. O acidente foi registrado por volta da meia noite.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o acidente de transito na rodovia SP 304 pouco antes da meia noite. No local, os policiais constataram que no acidente estavam envolvidas duas motocicletas e que os condutores encontravam se no canteiro central os dois com escoriações e contusões. Eles tinham ferimentos leves e ambos estavam conscientes e bem orientados.

Após ser efetuada a estabilização e imobilização das vítimas, elas foram transportadas pela unidade de resgate e ambulância municipal ao pronto socorro da cidade.

Os bombeiros relataram que tiveram apoio da policia militar rodoviária na sinalização e proteção da equipe.

Ambas as vitimas masculinas na faixa de 35 anos, uma das motocicletas já havia sido retirada do local e não se sabe por quem, posteriormente encontrada em uma praça próximo ao local da ocorrência e constatado pelos policiais irregularidades no documento de um dos motociclistas.