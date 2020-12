Motos batem de frente e um morre

O Natal foi de luto e tragédia para pelo menos 4 Familias na região. O último caso foi a morte de um homem após batida de frente de duas motos na avenida da Amizade, que divide Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

As motos Honda CG e Biz eram pilotadas cada uma por um homem. A vítima que foi atendida pelo corpo de bombeiros de Americana, de 28 anos, teve apenas escoriações leves.

O homem que foi socorrido para o hospital Edson Mano em Santa Bárbara não resistiu aos ferimentos e morreu.

O choque aconteceu por volta das 22h no trecho em frente ao cemitério do Parque Gramado. Os dois homens estariam trabalhando com entrega (motoboys) e a batida foi muito forte.