Motorola estreia no TikTok com Gil do Vigor

Em uma parceria fechada no último mês com a plataforma que é hoje o principal destino para vídeos curtos em dispositivos móveis, a Motorola estreia seu perfil oficial no TikTok Brasil com um desafio especial liderado por Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor. O economista, que conquistou fãs por todo o País durante sua participação no Big Brother Brasil, vai convidar outros moto lovers, como são chamados os apaixonados pela marca, para participarem do Ringtone Challenge “Hello Moto Brasil”.

A Motorola irá repostar em seu perfil os vídeos mais criativos e coreografias mais originais feitas por outros usuários para quem usar #HelloMotoBrasil nas publicações. A empresa não descarta também ativações com creators e influenciadores contratados para amplificar sua mensagem nesta plataforma que tem o dinamismo, o humor e a criatividade como principais características.

Andrea Brandi, brand marketing manager da Motorola Brasil, explica que a entrada da empresa na plataforma de vídeos curtos, tem o objetivo de reforçar a proximidade da marca com o público jovem e fomentar essa interação em mais um canal. “Queremos estar cada vez mais próximos de nossos consumidores. Por isso, não seria diferente no TikTok, que permite mostrarmos um lado descontraído e irreverente que tem tudo para atrair e engajar novos fãs para a marca”, completa.

“O TikTok tem sido um lugar onde as marcas encontram uma conexão única com uma audiência ampla. Vemos que as mais bem sucedidas na plataforma são aquelas que abraçam o espírito autêntico e criativo do TikTok. Essa parceria com a Motorola, e essa ação liderada pelo Gil, é um grande exemplo disso, pois permitirá que a marca se comunique com seus consumidores por meio do app”, comenta Rafaela Furtado, diretora de Parcerias Estratégicas do TikTok para a América Latina.

Nesse contexto, o público do TikTok poderá interagir com os conteúdos postados e conhecer os lançamentos de uma forma diferente do que é apresentado nas demais redes sociais proprietárias.