Motorola cria estratégia pra novo motorola edge

Em uma iniciativa inédita, a Motorola reúne os principais varejistas do Brasil para divulgar os recém-lançados motorola edge 20 de uma forma inovadora e colaborativa. A ação, intitulada Moto Collabs, reuniu renomados criadores de conteúdos e suas histórias, além da participação dos varejistas parceiros da marca para uma campanha criada com base em narrativas customizadas, para levar os valores de inovação, inclusão e empoderamento ao consumidor final.

A campanha, criada pela Hands Ag, apresenta histórias reais de pessoas que “exploraram seu edge” e não temeram enfrentar novos desafios. “A ideia de trazer os conteúdos cocriados, respeitando os cenários e a linguagem de cada parceiro, veio da percepção do aumento da relevância que o marketing de conteúdo e de influência tem ganhado nos últimos tempos. Assim, queremos nos tornar mais relevantes, tanto para os consumidores finais quanto para os próprios varejistas”, explica Débora Blanco Gibini, gerente de marketing de canais da Motorola.

Todos os relatos têm os novos smartphones motorola edge 20 como protagonistas. Foi também com um dos novos aparelhos, o motorola edge 20 pro, que foi capturado todo o conteúdo da campanha com qualidade de vídeo em 8K. É assim com as Casas Bahia, em que CB – personagem digital adolescente que representa a marca – interage com Nobru, e-esportista brasileiro e campeão mundial de Free Fire, que comanda sua própria empresa aos 21 anos e atualmente é head criativo de games da rede varejista.

Já Lu, influencer virtual do Magalu, apresenta Manu Bordasch, fundadora do Steal the Look, blog que virou uma importante plataforma de moda e beleza da Magalu. No Submarino, a história contada é de René Silva, ativista que, ainda criança, criou um jornal comunitário no Morro do Alemão, de onde reportou as invasões policiais. Hoje René segue usando sua voz no Brasil e mundo afora em prol da sua comunidade.

O Ponto e seu personagem, Pin, contam a história de Foquinha e André, criadores do podcast Donos da Razão. O casal mostra como é trabalhar, morar junto e fazer com que as pessoas se divirtam. A Americanas escolheu o arquiteto Marcelo Rosenbaum para salvar Flavia e Hirota, um casal que, em tempos de home office, decidiu ter um filho e precisa adaptar a casa para a chegada do herdeiro.

Já o Shoptime mostra como o chef Pablo Oazen, ganhador do Masterchef, descobriu que, além de cozinhar, é preciso saber divulgar seu trabalho nas redes sociais, junto com Débora Gabrich, fotógrafa de gastronomia.

A iniciativa faz parte da estratégia macro de comunicação da Motorola, de convidar as pessoas a descobrir o seu potencial, adequada à linguagem e à personalidade de cada varejista. As ações estão sendo veiculadas nos canais dos varejistas parceiros e dos criadores de conteúdo ao longo das próximas semanas. Com isso, a empresa busca aumentar o engajamento e o interesse do público pelos conteúdos produzidos e pelos novos lançamentos da linha premium. Os conteúdos foram gravados seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.