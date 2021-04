Motorola celebra liderança em 5G

São Paulo, 6 de abril de 2021 – Na Motorola, o dia 3 de abril tem um significado especial. Em 1973, foi nesse dia que a Motorola demonstrou publicamente o primeiro sistema de telefonia portátil do mundo, utilizando um protótipo do Motorola DynaTAC 8000X. Em 2019, foi nesse dia em que o moto z3, combinado com o 5G moto snapTM, tornou-se o primeiro smartphone disponível comercialmente do mundo a se conectar ao 5G, quando a Verizon ativou sua rede 5G ultra wideband. Da primeira chamada de celular à conexão de consumidores em todo o mundo com as velocidades mais rápidas do 5G, a Motorola sempre esteve presente em cada passo.

Durante os últimos dois anos, a Motorola manteve a liderança em 5G, com o lançamento de vários dispositivos habilitados para mmWave e sub-6 5G em todo o mundo. Seja pela família motorola edge, que entrega velocidade pura ao segmento premium, seja pelas adições em 5G mais recentes, como o moto g100 e o moto g50, que reforçam o compromisso da marca com a democratização do 5G, com o dispositivo mais acessível até o momento, a Motorola é reconhecida por seu papel no avanço da adoção dessa tecnologia.

Hoje a Motorola celebra o êxito no espaço 5G e também o compromisso de levar o poder do 5G a cada vez mais consumidores, onde quer que estejam.