Motorola aposta em lente ‘top’ para novo celular

São Paulo, 4 de maio de 2021 – A Motorola apresenta o moto g20, um novo e poderoso smartphone com avançado sistema quad câmera, tela imersiva com alta taxa de atualização, duração de bateria estendida e desempenho incrível. O moto g20 possui um sensor principal de 48 MP1 com tecnologia quad pixel para entregar quatro vezes mais sensibilidade em ambientes de baixa luminosidade, proporcionando fotos nítidas e brilhantes. Também possui uma lente ultra-wide capaz de enquadrar quatro vezes2 elementos na cena.

Já o sensor macro oferece ao usuário close-ups incrivelmente detalhados. O moto g20 conta também com um sensor de profundidade que permite um efeito borrado para o fundo dos retratos, como em imagens profissionais. Também é possível tirar selfies incríveis com uma câmera de 13 MP que garante fotos de qualidade de dia ou à noite.

A tela Max Vision HD+ de 6,5 polegadas com proporção 20:9 garante uma experiência imersiva para visualização de conteúdos, que ganha ainda mais vida com a taxa de atualização de 90 Hz.

Com o moto g20, o usuário pode utilizar o aparelho por mais de dois dias3 com apenas uma carga, devido à poderosa bateria de 5.000 mil mAh3. Com o smartphone é possível ouvir música via streaming, assistir vídeos ou curtir os jogos prediletos sem ter de procurar uma tomada.

Com esse aparelho, o consumidor tem todo o poder de processamento inteligente de que precisa devido ao processador octa-core customizado com desempenho gráfico 38% melhor4. É possível perceber o desempenho melhorado ao jogar, assistir a vídeos ou fotografar uma saída noturna com os amigos – e gastando pouca bateria –, graças aos 4 GB de memória RAM de última geração.

Com 64 GB de armazenamento integrado5, há muito espaço para armazenar fotos e videos. E, caso precise de mais espaço, o usuário poderá acrescentar até mais 1 TB com um cartão microSD6.

A experiência de software faz com que todas as interações com o smartphone sejam ótimas. O sistema operacional Android 11 está otimizado para a maneira que o celular for usado, é mais intuitivo, seguro e personalizado.

Disponibilidade

O moto g20 está disponível no Brasil em duas cores: azul e pink. O lançamento poderá ser encontrado nos canais próprios e principais varejistas do País pelo preço sugerido de R$ 1.699.