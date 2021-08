Motorola abre 45 vagas de tecnologia em Jaguariúna

São Paulo, 09 de agosto de 2021 – A Motorola está expandindo sua área de P&D e abriu neste mês 45 vagas para atuação no escritório de Jaguariúna, no interior de São Paulo, para atuação em Software Development nas áreas de Mobile Security, Imaging Processing, Câmera, Artificial Intelligence entre outras.

Há vagas para todos os níveis (júnior, pleno e sênior) e os profissionais devem ser formados em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Matemática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e áreas correlacionadas.

Entre os pré-requisitos, é necessário conhecimento e experiência em Desenvolvimento Web e Mobile, Segurança da Informação, Fotografia Computacional, Engenharia de Software e/ou Arquitetura de Soluções, além de inglês em nível avançado/fluente. O prazo de inscrição é indeterminado – até que todas as posições anunciadas sejam ocupadas.

“Queremos atrair talentos que sejam apaixonados por tecnologia. Profissionais atualizados que acompanhem as tendências do nosso mercado e que possam nos trazer visões diferentes para as áreas de pesquisa e desenvolvimento. Buscamos pessoas com olhar atento aos novos comportamentos de consumo e que tenham o desejo de fazer a diferença em uma empresa global que respira inovação e oferece oportunidades de crescimento”, afirma Ana Paula Cavioli, diretora de RH da Motorola para a América Latina.

Para saber mais informações sobre as vagas abertas, os interessados podem acessar o site: https://jobs.lenovo.com/en_US/careers

Como uma empresa focada em inovação e inclusão, a Motorola respeita e encoraja a diversidade em todas as contratações.