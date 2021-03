Motoristas de app fazem protesto e param Anhanguera em Americana

Motoristas de aplicativos de transporte de passageiros fizeram um protesto e paralisaram a rodovia Anhanguera em Americana por cerca de 10 minutos nesta quarta-feira. O trânsito chegou a ficar congestionado no trecho logo depois da entrada principal da cidade (entre os kms 125 e 126).

A paralisação aconteceu no sentido interior/Limeira da via, afetando moradores que iam para a região do Zanaga, ainda em Americana. Os motoristas pedem reajuste no valor das corridas e reclamam também dos constantes aumentos nos preços dos combustíveis. O protesto durou cerca de 10 minutos.