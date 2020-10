Motorista da 99 recebe câmeras que gravam dentro e fora

A partir de segunda-feira (5), motorista parceiro de São Paulo já pode instalar as novas câmeras de segurança da 99, que gravam imagens dentro e fora do carro. O objetivo é trazer ainda mais proteção durante a corrida e aprimorar a colaboração da 99 com a polícia em eventuais crimes contra passageiros e condutores da plataforma.

As imagens externas são captadas por lentes “olho de peixe” que proporcionam uma visão panorâmica da frente do veículo. Assim, é possível filmar o campo de visão do motorista e capturar eventuais posturas agressivas e abordagens criminosas na frente do automóvel. As internas também usam lentes abrangentes que possibilitam ver toda a parte de dentro do carro, além de contar com modo noturno. O equipamento ainda registra som ambiente.

Integradas com sistema GPS próprio, as novas câmeras garantem a localização do carro com precisão. Além disso, funcionam com internet 4G dedicada — nos modelos anteriores o motorista usava a internet do próprio celular para rotear o sinal ao dispositivo. Isso significa que o equipamento agora possui chip próprio instalado, que garante conexão melhor e mais estável.

“A 99 é a única companhia do setor a oferecer a tecnologia de monitoramento das corridas por câmeras de segurança”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da empresa. “Lançamos a nova versão para trazer ainda mais tecnologia de ponta que oferece proteção e cuidado a passageiros e motoristas.”

O aplicativo afirma que todas as imagens são armazenadas de acordo com as Políticas de Privacidade e da Câmera de Segurança da 99, em conformidade com a legislação vigente. Ou seja, o app segue todas as leis aplicáveis, incluindo as questões referentes à proteção de dados.

As novas câmeras da 99 possuem o mesmo custo do modelo anterior. Ou seja, R$ 50,00 para instalação e R$ 9,90 para a taxa semanal do serviço de monitoramento. Até o dia 31 de outubro de 2020, no entanto, os condutores terão gratuidade do valor da manutenção semanal. O motorista deverá arcar apenas com a taxa da instalação de R$ 50,00. Para os condutores que já têm o modelo antigo do dispositivo e desejam trocar pelo novo, não será preciso pagar pela taxa de instalação.

Além do serviço de monitoramento, esses valores cobrem danos no equipamento ou troca por um novo, se necessário.

Imagem de divulgação: imagem externa feita com nova câmera da 99, em São Paulo

3 milhões de corridas mais seguras

O serviço que começou a ser implementado em 2018 já está disponível nas principais cidades do país. Segundo a 99, desde janeiro de 2020, 3 milhões de corridas realizadas pelo app foram monitoradas através do dispositivo.

Uma pesquisa realizada pela empresa aponta que condutores com câmeras se sentem 27% mais seguros em comparação com os que não as possuem. Essa iniciativa, somada a outras ferramentas de inteligência artificial para prevenção de crimes, ajudou a reduzir em 60% as ocorrências em 2019.

Instalação e funcionamento

A câmera é instalada próxima ao retrovisor central em oficinas especializadas. Além de captar imagens internas e externas, ela conta com um botão de emergência que pode ser pressionado pelo motorista a qualquer momento para acionar a Central de Segurança da 99.

Do começo ao fim de todas as corridas do app, as câmeras registram imagens periódicas. Quando os condutores apertam o botão de emergência, a Central de Segurança da 99 é avisada e o monitoramento em tempo real começa. Se necessário, a polícia é contatada e as gravações podem ser usadas para auxiliar as investigações das autoridades.

Todos os passageiros são avisados de que o carro possui um sistema de segurança por imagem antes de a corrida começar. O usuário pode escolher aceitar a viagem, ou não — nesse caso, outro veículo será enviado.