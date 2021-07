Motorista perde controle e bate no poste

Um motorista perdeu o controle e acabou batendo um poste no início da noite desta quinta-feira (22) na divisa entre Santa Bárbara D’Oeste e Americana. Ninguém se feriu e o acidente chegou a deixar o trânsito congestionado.

De acordo com a Guarda Municipal, o caminhão seguia pela pista central da Avenida Monsenhor Bruno Nardini em direção à Americana, quando na altura do cruzamento com a avenida Iacanga perdeu o controle e colidiu contra um posta de iluminação pública. Segundo o motorista, o veículo sofreu falha nos freios. Para evitar colidir com outros veículos, ele desviou, subiu no canteiro e bateu no poste. Com o impacto, o poste ficou pendurado pela fiação elétrica, ameaçando cair no meio da Avenida.

Equipes da Guarda Municipal de Americana, Santa Bárbara, departamento de trânsito da cidade e funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) estiveram o local e interditaram a pista central no sentido de Americana, o trânsito ficou caótico já que apenas a pista local estava liberada ao tráfego, por segurança, o cruzamento das duas avenidas foram fechados.

A batida provocou ainda o desligamento de outro semáforo localizado no cruzamento com a avenida Armando Sales de Oliveira piorando ainda mais o tráfego na região, o condutor do caminhão não ficou ferido. Equipes da CPFL trabalharam durante toda a noite e madrugada na troca do poste e reestabelecimento da energia, após a realização da perícia o caso foi registrado no plantão policial onde será investigado.