Motorista morre em batida frontal entre caminhão e táxi em Santa Bárbara

Imagem divulgação

Uma batida frontal entre um caminhão dos Correios e um táxi deixou uma pessoa morta nesta segunda-feira. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a vítima fatal é o motorista do táxi.

O acidente aconteceu na Rodovia Comendador Américo Emilio Romi (SP-306), sentido Capivari (próximo ao Conjunto Roberto Romano), em Santa Bárbara d’Oeste. O motorista do caminhão e o passageiro do táxi tiverem apenas ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária afirmou que ainda não é possível afirmar quais as causas do acidente. Informações preliminares dão conta de que os veículos trafegavam em sentidos contrários quando um deles teria invadido a pista do sentido oposto. A via não é duplicada.

Notícia em atualização.