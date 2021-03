O motorista de Americana Edmilson Pavani, de 45 anos, conhecido como ‘Faustão da coleta’ morreu esta quinta-feira (11) no Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi.

‘Faustão’ estava internado com suspeita de Covid-19. Edmilson era muito conhecido na região do São Domingos. Na década de 90, ele foi gandula do Rio Branco. O corpo foi sepultado na manhã desta sexta-feira (12) no cemitério da Saudade, em Americana.

O NM externa os pêsames a amigos, companheiros de serviço e familiares.