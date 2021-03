Motorista encontra R$ 15 mil no carro e devolve ao passageiro

Fortaleza, março de 2021 – O que você faria se encontrasse um pacote com R$ 15 mil? Com a quantia, é possível comprar um carro, investir no próprio negócio, tirar do papel a reforma da casa ou ostentar e, no Brasil, comprar dois iPhones 12. Mas, não foi nada disso que o motorista parceiro da 99, Francisco Lima, fez. O fortalezense de 28 anos encontrou um pacote contendo os R$ 15 mil e sua primeira atitude foi devolver ao passageiro, que esqueceu o dinheiro em seu carro, após uma corrida.

O dinheiro pertencia ao empresário Davi Fernandes, que, durante a viagem com Francisco, comentou que estava prestes a adquirir um carro. Ao encontrar o dinheiro no banco, pouco tempo depois de deixar o empresário em seu destino, Francisco não pensou duas vezes e logo procurou fazer contato com o passageiro, que também acionou a 99 para comunicar o esquecimento do bem no veículo.

“Deduzi que o dinheiro seria para comprar o carro que o passageiro estava me contando. Fiz o que era certo e durmo toda noite tranquilo, com a certeza de que fiz o certo. O dinheiro não era meu, não tinha por que eu tomar posse daquela grana.”, afirma Lima.

O motorista conta também que não é a primeira vez que esquecem pertences no carro dele. Em dezembro de 2020, o influenciador digital e humorista Talmon Lima fez uma corrida com Francisco e deixou o celular dentro do carro. Francisco buscou contato com o humorista por dois dias até encontrá-lo para devolver o aparelho.

Após o ocorrido, o motorista foi condecorado pela Associação dos Motoristas de Aplicativos do Ceará e recebeu uma moção de aplausos na Câmara dos Vereadores de Fortaleza (CE) em reconhecimento à sua honestidade.

Essa é uma das histórias que ilustram como a 99 reforça comportamentos de respeito e boas práticas entre passageiros e motoristas parceiros, por meio do Guia da Comunidade, desenvolvido em parceria com o Instituto Ethos. O documento – que fica disponível on-line (99app.com/guiadacomunidade) – tem como objetivo promover respeito e diversidade a mais de 20 milhões de passageiras, passageiros e motoristas parceiros do app, fomentando direitos, deveres e comportamentos esperados na comunidade.

Além de fornecer dicas práticas e exemplos de situações, o Guia da Comunidade tem como meta criar um círculo virtuoso de gentileza para uma plataforma e sociedade melhores.