Motorista agora parcela multas e débitos do veículo em até 18 vezes

Recebeu uma multa do Detran.SP e precisa fazer o pagamento a prestação? A autarquia aponta como uma alternativa recorrer a empresas credenciadas que parcelam o pagamento das autuações e débitos do veículo em até 18 vezes. O proprietário do veículo pode utilizar o cartão de crédito ou débito.

Atualmente, 12 instituições financeiras já estão credenciadas para realizar o serviço, que é válido somente para multas aplicadas pelo Detran.SP e outras taxas do departamento. O parcelamento não contempla débitos relacionados a infrações aplicadas por outros órgãos de trânsito, como municipais e/ou rodoviários, inscritos na dívida ativa, parcelamentos inscritos em cobrança administrativa e de veículos licenciados em outros Estados.

As empresas apresentam planos de pagamento dos débitos em aberto, possibilitando ao titular do cartão conhecer previamente os custos adicionais de cada forma de pagamento e decidir pela opção que mais lhe agrada, conforme previsto em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Mas antes de efetivar o pagamento, vale uma criteriosa pesquisa de mercado. As empresas oferecem fluxos de pagamento em 12 ou até 18 vezes, seguem a livre demanda de mercado e possuem taxas de juros que variam, em média, de 3 à 20%, de acordo com o total de débitos e a quantidade de parcelas.

A operação é uma negociação particular e independente realizada entre o titular do cartão e a instituição responsável pelo parcelamento. No portal do departamento, há uma lista com as empresas credenciadas e homologadas pelo Detran.SP para a realização da transação. Para ter certeza se a empresa está habilitada a realizar o serviço e não cair em propaganda enganosa, basta acessar o link: https://bit.ly/3h8WkKb.