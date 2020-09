Um motociclista perdeu o controle quando vinha sentido centro de Americana e acabou colidindo sua moto contra um ‘biombo’ do Rotary Club em frente ao Welcome Center. Ele descia o viaduto Ralph Biasi e tentava contornar para ir sentido terminal avenida Antonio Lobo.

Ele pilotava sua moto Yamaha Fazer 250 e ficou caído na calçada esperando o atendimento do Resgate. O trânsito ficou lento no trecho por conta dos curiosos e de pessoas que foram cuidar da vítima do acidente.