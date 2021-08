Motociclista de 53 fica ferido após batida na SP em Americana

Um motociclista de 53 anos ficou ferido após um acidente na manhã desta quarta-feira na rodovia SP 304 em Americana. A ocorrência de acidente de trânsito com vítimas foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na altura do km 130 por volta das 7:10h.

Foram utilizadas no resgate 2 viaturas, 1 Caminhão do Corpo De Bombeiros, 1 Ambulância do 192, 1 Viatura do DER, 1 Viatura do Policiamento Rodoviário e 10 Bombeiros Militares. Haviam três vítimas na chegada do atendimento.

O Corpo de Bombeiros foi comunicado do acidente pela central do 192 de Americana. Chegando no local foi constatado o acidente envolvendo duas motocicletas. M.C.S., 53, passageiro de uma das motos, estava com a perna presa e necessitou de maior cuidado e técnica para a retirada sem agravar o estado físico da vítima. Ele foi socorrido e transportado ao Hospital municipal de Americana.

O condutor da motocicleta apenas com escoriações foi socorrido e transportado ao Hospital Afonso Ramos de Santa Bárbara. A terceira vítima, condutor da outra moto, foi socorrido ao Hospital Municipal de Americana pela ambulância do município.