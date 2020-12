Motociclista bate e cai perto do Welcome

Uma motociclista se acidentou na manhã desta quarta-feira no bairro Bela Vista, próximo ao Welcome Center em Americana.

Ela seguia em direção centro/bairro quando, ao acessar a Av. América, não conseguiu frear sua moto e bateu na porta de um Fiat Tipo.

O carro estava saindo de uma loja de motos na hora do acidente. Testemunhas disseram ao NM que o carro saia da loja no momento da batida. A condutora da moto foi socorrida pelo SAMU. A guarda municipal compareceu no local para atendimento e registrar os fatos.