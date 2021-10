Motociclista morre após atropelar boi na rodovia SP304

Um motociclista de 25 anos morreu após atropelar um boi que estava na rodovia Luiz de Queiroz -SP 304, Km 146, em Santa Bárbara d’Oeste. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, por volta das 20:40, de acordo com a Polícia Rodoviária. Na moto, além da vítima fatal, identificado como Felipe Henrique Soares, havia uma passageira, que foi socorrida à Santa Casa de Limeira em estado grave.

De acordo com relatos de testemunhas, a motocicleta, uma CG 125 Fan KS, transitava sentido Piracicaba / Santa Bárbara quando o condutor atropelou o animal, que estava na via. O animal fugiu e não foi localizado.

No local do acidente, o médico encarregado da viatura A-05 constatou o óbito no local do condutor.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de Santa Bárbara D’Oeste.

A perícia compareceu no local e elaborou o laudo pericial. A motocicleta foi recolhida para a delegacia de polícia de Santa Barbara D’Oeste e removida ao pátio municipal.