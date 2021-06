Motociata de Bolsonaro tem multa, acidente e aglomeração

A motociata do presidente Jair Bolsonaro pela cidade de São Paulo teve acidente, multa do governo de São Paulo pelo não uso de máscara de proteção e aglomeração. A manifestação organizada por integrantes de clubes de tiro e de motociclismo do interior de São Paulo e região. O ato começou na Zona Norte de São Paulo e seguiu pela Marginal do Tietê até a Rodovia dos Bandeirantes.

ACIDENTE– Um motociclista perdeu o equilíbrio e caiu durante a motociata. Ele acabou derrubando outras pessoas e um ficou jogado no asfalto aguardando atendimento médico. O acidente foi registrado ao vivo pela BandNews TV. Três pessoas ficaram feridas, mas apenas uma quis receber atendimento médico.

Bolsonaro recebeu uma multa hoje por não usar máscara durante aglomeração com apoiadores na manhã deste sábado (12), na “motociata” “Acelera para Cristo” em São Paulo.