Motoboy morre ao bater com caminhão na Anhanguera

Um motoboy de Americana morreu no começo final da manhã desta sexta-feira depois de um acidente na rodovia Anhanguera. O homem trabalhava para um Pet shop da cidade.

Por volta das 11h50min dessa sexta-feira, o motoboy de 23 anos acabou perdendo a vida no acidente de trânsito. Ele foi retirado de baixo do caminhão. De acordo com as primeiras informações, a motocicleta estava na rodovia quando colidiu com uma carreta, o motociclista perdeu o equilíbrio e acabou tombando, em um trecho da via que fica próximo ao posta da polícia militar rodoviária.

Após a primeira batida colisão, o motociclista acabou sendo atropelado por outro caminhão. Duas faixas da rodovia foram interditadas para o atendimento da ocorrência.

Imagem de arquivo