Moto bate no poste e moça vai parar no hospital

Uma moto bateu em poste de energia e a moça que estava na garupa foi parar no hospital. Um casal ficou ferido na noite desta segunda-feira (3) após um acidente de trânsito envolvendo carro e poste no cruzamento da Avenida Europa com a Avenida São Jerônimo, por volta das 22h, na vila Santa Maria, em Americana.

De acordo com o 192 Americana, o veículo colidiu contra um poste, a passageira de 19 anos estava sem cinto de segurança e acabou batendo a cabeça contra o vidro. A vítima foi socorrida rapidamente com ferimentos graves no olho, rosto, tórax e uma possível lesão na coluna. O 192 Americana a encaminhou ao Hospital Municipal de Americana. Já o motorista teve ferimentos leves e negou atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) segue no local para sinalizar o trânsito. O atendimento médico foi realizado pelo técnico de enfermagem Ari e condutor Isac.

