Comprou motoneta no face e perdeu na vida real

Um rapaz que comprou uma motoneta por R$1700 em classificado no facebook acabou a perdendo depois de batida da Guarda Municipal de Americana no começo da madrugada do domingo o Parque da Liberdade.

A localização e apreensão do veículo aconteceu na rua Serra do Cariri, por volta da meia noite já do domingo.

Na modalidade de patrulhamento tático, a equipe avistou um rapaz empurrando uma motocicleta sem placas de identificação, despertando suspeita nos agentes de segurança.

Na abordagem para verificação dos fatos, nada ilícito encontrado. Mas averiguada a moto a saber se tratar de uma Honda Pop 100 na cor vermelha com numeração de chassis e motor suprimidas.

O ajudante marceneiro P.H., 18, disse ter visto um anúncio na rede social Facebook de venda, contatando o vendedor e pago a quantia de R$1.700.

Diante das circunstâncias de não saberem a origem real do veículo, fatos apresentados e reportados a autoridade policial que deliberou pela apreensão e posterior exames periciais para saber se é produto de ilícito. P.H., após procedimentos cartorários de polícia judiciária, foi liberado.