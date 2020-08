Mota e Estevan da Apolo. Apostas do Podemos Americana

O Podemos Americana vai buscar ter uma chapa bem eclética para as eleições deste ano. O NM traz hoje dois pré-candidatos que vão buscar ser a força da legenda- Nasareno Mota, do DAE, e o empresário Estevan da Apolo. Abaixo um resumo da vida deles- segundo os próprios.

Nasareno Mota, 53, casado com Magali Neves pai de três filhos. Formado em direito, funcionário concursado do DAE Americana há 19 anos. Nascido em Americana, mora no Jardim da Paz há 22 anos. Foi do Conselho de Saúde (participando da Conferencia Nacional de Saúde em Brasília). Membro do Orçamento participativo na gestão do pref. Dr. Waldemar Tebaldi. Diretor fundador das Associações de Moradores do Parque das Nações/Morada do Sol (SABNAMOSOL) e do Jardim da Paz/São Jerônimo (SANJAPSAJ). Diretor do sindicato dos Servidores de Americana (SSPMA). Catequista e Coordenador de festas nas Igrejas do Parque das Nações e Paróquia São Jerônimo.

“Trabalhei na ajuda na área de esporte para adolescentes em Americana, Santa Bárbara e Araras. Faço POLITICA desde 1984, política de trabalho, resultado e com responsabilidade e não simplesmente para se aparecer ou para alto promoção, sou pré-candidato a pedido e também porque sei que fiz e posso fazer algo mais, para melhorar nossa cidade de Americana e ajudar nós população a ter uma vida melhor e com qualidade.

Estevan Orlando Pavan- Americanense, casado ,pai de 2 filhas,comerciante,leia-se Livraria papelaria Apolo. Filho de Maria José Rosa Orlando Pavan e do saudoso Ernesto Pavan, exemplo de cidadania e dedicação.

“Como pré-candidato a vereador já é um grande desafio pessoal e profissional ao qual estou disposto a enfrentar à oportunidade de trabalhar por Americana, pelo seu crescimento e desenvolvimento com responsabilidade”.