Mostra de Teatro Cena Bárbara. Inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição da “Mostra de Teatro Cena Bárbara” de Santa Bárbara d’Oeste. Até dia 7 de fevereiro, 16 companhias de teatro do Estado de São Paulo, sendo cinco delas barbarenses, podem se inscrever pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/cenabarbara. O evento acontecerá de forma on-line e presencial, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Plano São Paulo, em data a ser divulgada posteriormente.

A “Mostra de Teatro Cena Bárbara” é realizada pelo Grupo Di Atus e conta com execução pela Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc), através do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, pelo ProAc Expresso Lab, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

O regulamento pode ser consultado pelo link https://is.gd/regulamentocb2021. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464-9424. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.