Mortos em queda de avião são identificados; acionista da Raízen e família

Os sete mortos em uma queda de avião na manhã desta terça-feira em Piracicaba matou o acionista da empresa Raízen, Celso Silveira Mello Filho, sua esposa, Maria Luiza Meneghel, os três filhos do casal, Celso Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo. As informações foram confirmadas em nota pela empresa. Celso era irmão do presidente da empresa, Rubens Ometto Silveira Mello.

Todos morreram no local após a queda e explosão da aeronave.

Nota oficial da empresa:

Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu hoje, às 8:45 HS, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.