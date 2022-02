Morto após levar tijoladas no ponto de ônibus

Um homem foi assassinado depois de ser apedrejado em um ponto de ônibus em Americana. O crime chocante aconteceu no último sábado. Douglas Mendonça de 31 anos foi agredido até a morte na Rua São Gabriel por volta das 14h, em Americana. Uma testemunha relatou que passou pelo local e viu dois homens arremessando tijolos um contra o outro, justamente com uma terceira pessoas tentando apartar a briga.

O autor do crime teria agredido a vítima com os tijolos até a morte e depois fugiu. A equipe do 192 Americana foi até o local, encaminhou o homem ao Hospital Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Antes do crime o homem estava no “Bar da Loira”, onde o proprietário relatou que foi a primeira vez que a vítima tinha frequentado o local e saiu dizendo que iria pegar um Uber.

O caso foi registrado pela Guarda Municipal de Americana na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e será investigado.