Mortes por câncer de mama podem ser evitadas com atividades físicas

Cerca das 66 mil mulheres que devem receber diagnóstico positivo para o câncer de mama neste ano, segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 12% podem sobreviver à doença se forem praticantes de atividades físicas. Os dados são de uma pesquisa publicada pela revista científica interdisciplinar britânica Nature. A pesquisa mostra a importância dos exercícios como aliados na prevenção e combate à enfermidade.

De acordo com o estudo, a razão está na produção de hormônios femininos, como estrogênio, que estimula a produção das células nas mamas. Se uma delas estiver doente e a produção de estrogênio estiver desregulada, o resultado pode ser o desenvolvimento do câncer. Por outro lado, quando a paciente pratica a atividade física, os níveis são controlados, reduzindo os riscos.

“O câncer de mama é, infelizmente, uma das doenças que mais mata mulheres atualmente. Apesar dos tratamentos eficazes, é sabido que a taxa de mortalidade ainda é elevada, e, por esta razão, a prática de atividade física se torna ainda mais fundamental”, comenta o personal trainer, educador físico, coach e personalidade na internet, Tauan Gomes.

“Creio que o importante não é o tipo de atividade, e sim, a frequência e a disciplina em manter a rotina, então, busque algo que te satisfaça e que você tenha disponibilidade em praticar pelo menos três vezes na semana, como caminhada, bicicleta, academia, dança, etc.”, indica.

Sobre Tauan Gomes

Personal Trainer, educador físico, coach e personalidade na internet: Tauan Gomes é um apaixonado por atividades físicas e bem-estar. Sempre envolvido com alguma atividade, como jiu-jitsu, cross, judô ou musculação, o carioca residente de Portugal, atualmente ministra aulas e dá consultorias virtuais para pessoas do mundo inteiro, de um jeito prático e inovador.

Com a pandemia, ele passou a atender à demanda dos novos tempos, prestando acompanhamento online e mostrando que gravar vídeos de treinos não é um trabalho exclusivo das blogueiras. Para continuar com a qualidade das aulas presenciais adaptadas ao ambiente digital, o educador físico, que tem formação pela International Coaching and Leaders Association, utiliza técnicas motivacionais para um melhor aproveitamento dos alunos nessa modalidade.