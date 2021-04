Morreu tentando roubar petshop em Santa Bárbara

Um homem identificado como M.L.B morreu na manhã deste sábado (17) ao tentar furtar uma loja petshop. O acidente o ocorreu na rua do Linho, na Cidade Nova, em Santa Bárbara d’ Oeste. O homem, de 45 anos, morava no jardim Europa. Os donos do comércio disseram que chegaram por volta das 7h30 para abrir a loja e se depararam com o homem preso na telha de zinco. A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Técnica foi até o local. A ocorrência está em andamento.

Há suspeita de que ao escalar a árvore que fica em frente ao estabelecimento o homem pulou no telhado do comércio, que cedeu, ficando com a cabeça presa na telha.

O estabelecimento comercial permanece sem atendimento ao público até que a perícia seja realizada e o corpo removido do local.

Após SBNotícias.