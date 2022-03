Morreu atropelado na Anhanguera no final da noite

Um homem de 47 anos morreu atropelado no final da noite desta quarta-feira na rodovia Anhanguera (SP-330). O acidente aconteceu por volta das 22h50 na pista sentido interior, na altura de Sumaré. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) informou que o atropelamento se deu na altura do quilometro 112.

O motorista se deparou repentinamente com uma pessoa atravessando a marginal, saindo da calçada com direção à pista principal e, sem tempo hábil para desviar, acabou atropelando. O corpo do pedestre caiu na faixa de acesso à pista principal, onde vários veículos de grande porte passaram por cima, dilacerando-o em vários pedaços.

O condutor da Van foi submetido ao teste do etilômetro, não sendo constatado influência alcoólica. O caso foi registrado no Plantão Policial.