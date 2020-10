Morreu após ser baleada dentro da festa em SB

Reprodução / Facebook

Akauane Liandra Rodrigues, 21, morreu na madrugada deste domingo (4) após ser baleada dentro de uma festa em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a festa acontecia numa chácara no bairro Cândido Bertini II. Akauane foi atingida e chegou a ser levada ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, em Americana, mas não resistiu.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas e o autor dos disparos ainda não foi identificado. Akauane era moradora do bairro São Jerônimo, em Americana. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Americana.

Ela estava em uma chácara do portão verde quando foi atingida. Sua mãe também morreu baleada em 2018 num caso de repercussão nacional após ser jogada no rio Piracicaba e ficar desaparecida por várias semanas.