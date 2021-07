Morre vovô Tiktoker. Tinha 91 anos

Vô Nelson, que ficou conhecido por gravar conteúdos para o TikTok com a esposa, Nair Donadelli, morreu aos 91anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 15, no perfil oficial do casal – conhecido como Vovôs Tiktokers – no Instagram.

“Chegou o momento o qual não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia. É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: ‘Vovô TikTok’.”