Morre Tom Veiga, que fazia o Louro José

O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º).

No começo de outubro, Veiga se separou da empresária Cybelle Hermínio após nove meses de união. Eles se casaram em janeiro deste ano.

“Estamos separados há um mês já. Existiam questões que não conseguimos alinhar e, infelizmente, foram determinantes para o fim”, limitou-se a dizer, afirmando que não há chance de volta: “Por mim, não”, disse ele há três semanas.