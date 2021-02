Morre sr Odair, lancheiro ligado à Mancha Verde Americana

Sr Odair Ferreira, conhecido vendedor de cachorro quente nas festas de Americana e cidades vizinhas, morreu este domingo de complicações da Covid 19. Leia abaixo nota da Mancha Verde Americana-

É com pesar que informamos o falecimento do Sr. Odair Ferreira, pai do nosso irmão Allan Ferreira.

Sr. Odair estava internado desde o dia 09 de janeiro e não resistiu as complicações devido o Covid-19.

O velório está marcado para essa segunda-feira 15/02 a partir das 07h30 no Velório da Saudade e o sepultamento as 13h30 no Cemitério Pq. Gramado.

A Mancha Verde Subsede Americana externa sinceros sentimentos aos familiares e amigos.