Morre Sinval da garagem de Americana

A diretoria do Sindicatos do Servidores emitiu no de falecimento lamentando profundamente o falecimento do Servidor Sinval Caires, ex-trabalhador da Garagem de Americana.

O sepultamento será no Cemitério Parque Gramado, às 17 horas, com previsão de chegada do corpo às 14 horas.

Desejamos os mais sinceros sentimentos e condolências aos amigos e familiares neste momento tão difícil.