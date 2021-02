O terceiro sargento aposentado Odácio Pereira morreu esta sexta-feira. Ele trabalhou por muitos anos no 19 Batalhão da PM que tem sede em Americana no antigo Centro Atendimento e Despacho- que passou a ser o famoso Copom. Pereira tinha 66 anos e tinha problemas cardíacos. Estava internado há dias e morreu no hospital.

Em nota, o comando do 19 BPMI externa o luto e pede conforto a familiares, amigos e irmãos de caserna.