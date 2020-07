Morre jornalista Rodrigo Rodrigues

O apresentador do programa Troca de passes, do SporTV, Rodrigo Rodrigues, morreu aos 45 anos, nesta terça-feira (28/7), no Hospital Unimed Rio, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela emissora e, posteriomente, pelo hospital. Segundo o boletim médico assinado pelo médico Paulo Henrique Ribeiro Bloise da Unimed Rio, foi atestada morte cerebral após a realização de protocolo de avaliação na manhã desta terça-feira.

O jornalista foi hospitalizado, no último sábado (25/7), após se sentir mal. Ele já havia sido diagnosticado com covid-19 antes da internação. Rodrigues deu entrada na emergência da unidade com quadro de cefaleia, vômitos e desorientação. No último domingo (26/7), ele foi operado para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de trombose venosa cerebral. Ele estava em coma induzido desde então. O último boletim informou que o estado dele era grave.

Segundo o Portal dos Jornalistas, Rodrigo Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 18 de abril, e formou-se em Jornalismo pela Universidade Gama Filho (UGF/RJ), em 2001. Começou a carreira na televisão em 1995 como apresentador do quadro Teentrevista do programa Convocação Geral, da RedeVida! (RJ) e, pela experiência na tevê, decidiu abandonar o curso e ingressar no Jornalismo.

Na grandes emissoras, tem passagens como repórter pelo SBT na TV Bandeirantes e na TV Cultura. Nesta última, ele iniciou a carreira de apresentador no programa Vitrine.

Em 2011, foi para a ESPN misturar a paixão pela música e pelo esporte. De lá passou pelo Esporte Interativo e foi para o SporTV, sua última emissora.