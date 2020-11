Morre rapaz que teve a cabeça prensada no trabalho

A diretoria do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) informa que o paciente, José Carlos de Lima Neto, que sofreu um acidente de trabalho na segunda-feira (23), não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer às 10h41 desta terça-feira (24).

O paciente estava internado na sala de emergência, com ferimento no crânio, apresentando um quadro de hemorragia. Foi submetido a exames de imagem e avaliado pela equipe de neurocirurgia.

Residente no bairro Vila Dainese, o paciente havia dado entrada no pronto-socorro do HM em estado considerado gravíssimo, segundo a equipe médica que o atendeu.